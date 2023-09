Colisão frontal de dois carros faz dois mortos no IC28 em Arcos de Valdevez

Duas pessoas morreram este sábado após uma colisão frontal no Itinerário Complementar (IC) 28, em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, revelou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

As duas vítimas tinham ficado encarceradas após o acidente entre dois veículos ligeiros de passageiros, que ocorreu no sentido Arcos de Valdevez/Ponte de Lima, havendo ainda a assinalar um ferido ligeiro, acrescentou a fonte.

O acidente ocorreu pelas 14h08, tendo sido requerida a presença de um helicóptero.

A fonte dos bombeiros não informou nem o sexo nem a idade das vítimas mortais.

O IC 28 foi cortado ao trânsito em ambos os sentidos, disse a mesma fonte.

[Notícia atualizada às 16h20 com informação sobre segunda vítima mortal do acidente]