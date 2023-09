Quer investir na sua formação digital? Governo comparticipa até 750 euros

Se já começou ou tenciona ter formação digital, o governo vai compensá-lo com um valor até 750 euros. Já abriram as candidaturas ao programa “Cheque-Formação + Digital”, e já há interessados, avança à Renascença Miguel Fontes, o secretário de Estado do Trabalho.

“As candidaturas começaram hoje mesmo e recebemos logo as primeiras candidaturas. Esta é uma medida da máxima importância, permite aos trabalhadores terem um apoio financeiro para a formação por eles escolhida, na entidade que entendam que os possa habilitar a ter uma competência acrescida em matéria de formação digital", avançou o secretário.

"Têm para isso um apoio de 750 euros durante um ano, e podem fazer até mais do que uma formação desde que o valor não chegue a esse montante”, esclarece.

Como se processa?

Primeiro, os interessados inscrevem-se na formação e pagam. Depois, se a candidatura a este programa tiver sido validada, recuperam o dinheiro investido.

“Nós procurámos que esta fosse uma medida muito ágil e desburocratizada. Portanto, temos de garantir que o processo de pagamento é mediante a evidência de que a ação de formação já foi frequentada", justifica Miguel Fontes. "As pessoas inscrevem-se e fazem a formação e, assim que a sua candidatura seja diferida, recebem de imediato por transferência bancária o valor dessa mesma formação”.

E se tiver feito uma formação há um mês, também me posso candidatar?



“É elegível. Nós permitimos que as formações já iniciadas durante este ano possam também ser objeto de candidatura e objeto de apoio”, esclarece Miguel Fontes, Secretário de Estado do Trabalho.