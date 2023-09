Juros da dívida de Portugal descem a dois, cinco e 10 anos

Os juros da dívida portuguesa estavam, esta sexta-feira, a descer a dois, a cinco e a 10 anos em relação a quinta-feira, acima de 3% no prazo mais curto e no mais longo e alinhados com os de Espanha, Grécia e Itália.

Às 08h20 em Lisboa, os juros a 10 anos baixavam para 3,303%, contra 3,336% na quinta-feira. Os juros a cinco anos também recuavam, para 2,988%, contra 3,018%.

Os juros a dois anos caiam para 3,013%, contra 3,027%. Os juros da Irlanda subiam a dois anos e desciam a cinco e a 10 anos.

Valores por países e nos diferentes prazos (2 anos, 5 anos e 10 anos)

Portugal



08/09.......3,013...2,988.....3,303

07/09.......3,027...3,018.....3,336

Grécia

08/09.......3,337...3,567.....3,907

07/09.......3,364...3,605.....3,957

Irlanda

08/09.......3,210...2,881.....2,960

07/09.......3,195...2,910.....2,994

Itália

08/09.......3,690...3,800.....4,286

07/09.......3,723...3,839.....4,339

Espanha

08/09.......3,440...3,254.....3,613

07/09.......3,464...3,285.....3,647

Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.