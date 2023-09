​Depressão DANA e efeito Fujiwhara trazem chuva e trovoada para os próximos dias

Onze distritos de Portugal Continental vão estar sob aviso amarelo a partir do início da tarde de quinta-feira, devido a aguaceiros fortes e trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) .



Em causa estão distritos do litoral, como Lisboa, Porto e Viana do Castelo, mas também do interior. Em Viseu e Vila Real, por exemplo, também há previsão de chuva forte e ocasionalmente de granizo.

A culpa é de uma depressão (DANA - depressão isolada em níveis altos, também designada por gota fria), que tem afetado algumas zonas de Portugal Continental e que pode ficar por cá durante o fim de semana, explicou à Renascença Pedro Sousa, do IPMA.

“O estado do tempo nos próximos dias é provocado por esta depressão que está situada neste momento a noroeste da Península Ibérica. Há trovoadas ao largo do continente, que se vão aproximando gradualmente e, portanto, a partir da manhã de amanhã e estendendo-se até sábado e, eventualmente, até domingo teremos uma situação de instabilidade com aguaceiros que podem ser por vezes fortes, acompanhados de trovoada e ocasionalmente até de granizo.”

Mas esta depressão, que vai continuar a marcar a meteorologia dos próximos dias, não “está sozinha”. Nos próximos dias, Portugal vai também ser alvo do efeito Fujiwhara.

O fenómeno meteorológico DANA, que coloquialmente é conhecido como "gota fria", trata-se de um acontecimento ocasional entre junho e outubro no Mediterrâneo.