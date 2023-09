Atenção: Hoje temos sexta-feira de chuva, que se pode estender até domingo

A previsão do tempo aponta para uma sexta-feira com muita chuva, num dia em que catorze distritos do continente estão sob aviso amarelo devido à previsão de mau tempo.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a precipitação deverá começar a fazer sentir-se por volta do meio dia na região de Lisboa e Setúbal, dirigindo-se progressivamente para norte. É nessa região e no centro do país que se esperam os maiores efeitos de uma depressão que pode manter-se no território nacional até domingo.

À Renascença, o meteorologista Pedro Sousa explica que o mau tempo "é provocado pela depressão que se encontra a noroeste da Península Ibérica".

Com início a partir da manhã desta sexta-feira e "estendendo-se para sábado e eventualmente domingo, temos uma situação de instabilidade com aguaceiros, acompanhada de trovoada, e ocasionalmente granizo", esclarece.