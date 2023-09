Ana Gomes vai recorrer da condenação por ter chamado "escroque" a Mário Ferreira

A sentença foi proferida esta tarde no Tribunal do Bolhão, no Porto, com a juíza a frisar efetivamente que, no julgamento por difamação, apenas estava em causa a utilização da expressão "escroque" em referência ao empresário.

“Com a expressão, a arguida quis atingir o empresário bem como o cidadão, abalando a sua credibilidade, pintando como um homem que vigariza. Uma coisa é criticar, outra é atingir. Lendo o tweet, tal expressão era totalmente desnecessária.”

Em causa estavam considerações sobre o empresário do grupo Mystic Invest/Douro Azul e da TVI, produzidas pela ex-eurodeputada na estação de televisão SIC Notícias e na rede social Twitter, na sequência de investigações e buscas relacionadas com a subconcessão dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) e com negócios de navios.

Reagindo a um "tweet" do primeiro-ministro, António Costa, após participar, a 7 de abril de 2019, no batismo do MS World Explorer (paquete construído nos ENVC por iniciativa do grupo Mystic Invest), a também ex-candidata presidencial Ana Gomes lamentou que o chefe do Governo tratasse como grande empresário um “notório escroque/criminoso fiscal”, além de classificar a venda do "ferryboat" Atlântida como “uma vigarice”.