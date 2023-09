Viatura dos bombeiros arde no combate a incêndio em Coimbra

Uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova ardeu esta quinta-feira durante o combate ao incêndio que está a lavrar desde as 15h19, na freguesia de Torres do Mondego, no concelho de Coimbra, disse fonte dos bombeiros.

De acordo com o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, Vítor Morais, deste incidente não resultaram feridos.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 19h07, encontravam-se no terreno 493 operacionais, apoiados por 136 viaturas e 14 meios aéreos.