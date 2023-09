Transporte de passageiros abranda no 2.º trimestre

O transporte de passageiros continuou a crescer no segundo trimestre, mas menos acentuadamente, aumentando 14,9% em termos homólogos por via aérea, 12,8% por comboio, 18,0% por metropolitano e 19,4% por via fluvial, divulgou nesta quinta-feira o INE.

Segundo as estatísticas da "Atividade dos Transportes" do Instituto Nacional de Estatística (INE), de abril a junho os aeroportos nacionais movimentaram 18,4 milhões de passageiros, correspondendo a um crescimento de 14,9% face ao mesmo período de 2022 (+54,3% no primeiro trimestre de 2023; +10,0% face ao segundo trimestre de 2019, pré-pandemia).

No mesmo trimestre, viajaram por comboio 49,0 milhões de passageiros (+12,8%; +18,0% no primeiro trimestre de 2023) e por metropolitano 64,9 milhões (+18,0%; +39,7% no primeiro trimestre de 2023). Comparando com o segundo trimestre de 2019, registaram-se variações de +13,9% e -5,3%, respetivamente.

Já o transporte de passageiros por via fluvial aumentou 19,4% de abril a junho, em termos homólogos (+32,4% no primeiro trimestre de 2023), atingindo 5,8 milhões de passageiros e superando, pela primeira vez, os níveis pré-pandemia, ao aumentar 5,6% face ao segundo trimestre de 2019.