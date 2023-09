Milhares de peixes mortos em ribeira no Crato

Milhares de peixes e outros animais estão a aparecer mortos numa ribeira que passa junto à vila do Crato, denunciou esta quinta-feira um clube de caçadores e pescadores do concelho, no distrito de Portalegre.

Numa nota publicada na sua página na rede social Facebook, acompanhada de vídeos e fotos, os responsáveis do Clube Amadores de Caça e Pesca Desportiva do Crato referem que as descargas poluentes na ribeira de Seda "são uma constante há vários anos".

Segundo o clube, a origem de algumas descargas está identificada, mas nada é feito para colocar um ponto final na situação. Por isso, diz, é hora de a população se unir e "dizer basta".