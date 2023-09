Lugar para vender castanhas gera cena de "pancadaria enorme" entre 70 pessoas

O presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto adiantou esta quinta-feira à Lusa que cerca de 70 pessoas se envolveram numa “pancadaria enorme” no final de um sorteio de lugares para a venda ambulante de castanhas.

O desacato causou cerca de três a quatro feridos, adiantou Nuno Cruz.

O autarca referiu ainda que ligou duas vezes para o 112 e uma vez para a PSP, que demorou cerca de 30 minutos a chegar ao local.

O sorteio decorreu no auditório do edifício da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, acrescentou.

Contactada pela Lusa, a PSP referiu ter sido chamada para desacatos que estariam a ocorrer naquela junta de freguesia, na sequência de um sorteio de licenças para venda de castanhas.

Após o alerta, foram enviadas duas equipas de intervenção rápida que, chegadas ao local, não constataram nenhuma desordem, sublinhou aquela força policial.

Contudo, os factos foram participados, concluiu.