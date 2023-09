Governo volta a reunir com sindicatos médicos

O Governo marcou, para esta quinta-feira, uma ronda negocial com os sindicatos médicos para apresentação final do diploma sobre a generalização das Unidades de Saúde Familiar (USF) modelo B e o regime de dedicação plena destes profissionais.

Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo é fechar este 'dossier' e publicar os diplomas para os médicos poderem ainda este ano começar a receber mais nas USF ou aderir ao novo regime de dedicação plena.

Contactados pela agência Lusa, o Sindicato Independente dos Médicos e a Federação Nacional dos Médicos disseram que as expectativas de se alcançar um acordo são muito baixas.

O Ministério da Saúde tinha agendado para o dia 11 de setembro a ronda negocial com os sindicatos médicos para a apresentação final do diploma sobre as Unidades de Saúde Familiar (USF) e a dedicação plena, mas antecipou essa reunião para este dia.

Participam na reunião o ministro da Saúde, Manuel Pizarro e o secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre.

Esta quinta-feira, é o segundo e último dia de greve médicos da Administração Regional de Saúde Norte (ARSN). Uma paralisação convocada pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM) para exigir que o Governo integre toda a classe médica na tabela remuneratória única da função pública.

A paralisação vai decorrer até à meia-noite desta quinta-feira e tem serviços mínimos.