Governo propõe mais 917 euros para médicos especialistas nos hospitais

Está ainda previsto um aumento de 4,74% para os médicos nos três primeiros anos do internato de formação específica e um aumento de 9,8% para os médicos a partir do quarto ano da especialidade.

Os médicos que não possam integrar no imediato uma USF modelo B, poderão aderir individualmente ao regime de dedicação plena com acréscimo remuneratório de 33%, indexado ao alargamento da lista de utentes.

Segundo a mesma fonte, estes aumentos são imediatos e, a partir de 1 de janeiro do próximo ano, somam às valorizações remuneratórias transversais à Administração Pública.

No final da reunião, Roque da Cunha, presidente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), disse aos jornalistas que a proposta de aumentos de 3,6% apresentada pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, é "claramente insuficiente" e as greves são para manter no setor.

"Os médicos, que estão há cerca de 14 anos sem qualquer aumento salarial, um aumento de 3,6% não vai permitir fixar os médicos no Serviço Nacional de Saúde", declarou Roque da Cunha.

Os médicos da área da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo vão estar em greve nos dias 13 e 14 de setembro, indica um pré-aviso do Sindicato Independente dos Médicos (SIM).



Joana Bordalo e Sá, da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), diz que "pouco se avançou" na reunião desta quinta-feira com o ministro da Saúde e lamenta a falta de "vontade política".

A FNAM anunciou, em comunicado, que mantém a "greve nacional de dois dias para 14 e 15 de novembro, com manifestação, dia 14, às 15h00, à porta do Ministério da Saúde, em Lisboa".

[notícia atualizada]