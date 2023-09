Federação Académica do Porto pede estratégia para a juventude a médio e longo prazo

A presidente da Federação Académica do Porto (FAP) referiu hoje que os apoios para os jovens, apesar de positivos e bem-vindos, são medidas "avulsas e pontuais", defendendo uma estratégia para a juventude a médio e longo prazo.

"Hoje não temos nem previsibilidade, nem estabilidade", alertou à Lusa Ana Gabriela Cabilhas, sublinhando que os jovens "pedem ao país uma estratégia para a sua juventude a médio-longo prazo".

"Considero que estas medidas não são suficientes para evitar a sangria de talento para o exterior. Sem um compromisso nacional para aumentar o rendimento líquido dos jovens diplomados, Portugal continuará a exportar gratuitamente os jovens que forma", salientou.

A líder da FAP apontou ainda que esperava do primeiro-ministro, António Costa, "medidas efetivas para combater o problema da falta de alojamento estudantil a preços acessíveis".

Ana Gabriela Cabilhas pediu também medidas "para aumentar significativamente a rede pública das residências dos Serviços de Ação Social, mobilizando recursos além do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"Esperamos que este flagelo seja discutido no âmbito do Orçamento do Estado 2024", vincou.

Uma das medidas anunciadas por António Costa para os jovens foi a devolução do valor das propinas pagas no ensino superior público (licenciatura ou mestrado), à razão de uma por ano enquanto se mantiverem no mercado de trabalho em Portugal.

O primeiro-ministro do governo maioritário socialista anunciou ainda alterações às regras do IRS Jovem: no primeiro ano de trabalho haverá total isenção de IRS, no segundo ano os beneficiários desta medida pagarão 25% do IRS que teriam que pagar, no terceiro e no quarto só pagarão metade e no quinto ano "pagarão 75% do imposto que teriam a pagar".

A partir de janeiro do próximo ano, os passes de transporte público passarão ainda a ser gratuitos para todas as crianças e jovens até aos 23 anos.

