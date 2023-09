Covid-19. Epidemiologista diz que aumento de casos não é muito preocupante e apela à vacinação

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa) alertou, esta quinta-feira, para o recente aumento da transmissão do vírus da covid-19 na União Europeia e do Espaço Económico Europeu (UE/EEE).

“Na maioria, já fomos vacinados ou infetados há mais de quatro, cinco meses. Portanto, houve uma descida da concentração de anticorpos no sangue e, em paralelo, o vírus evoluiu bastante na direção de conseguir fugir aos nossos anticorpos. É importante que as pessoas se preparem tomando o reforço da vacina.”

O membro da “task force” apela ainda a que as pessoas se vacinem para que possam ter um nível de anticorpos que as proteja contra a doença.

“São subvariantes para as quais esta vacina funciona bem, porque é feita com o ascendente próximo destas subvariantes e, portanto, protege contra a infeção.”

Manuel Carmo Gomes garante ainda que as vacinas são eficazes contra as novas subvariantes.

Em agosto, salienta o ECDC, foram ainda notificadas deteções esporádicas de uma sub-estirpe do Ómicron que é "altamente divergente das estirpes de SARS-CoV-2", o que causa "preocupações quanto a um aumento das reinfecções se ultrapassar as variantes existentes".

Esta posição foi transmitida por Mariana Vieira da Silva no final da reunião do Conselho de Ministros, depois de questionada se o Governo admitia regressar à imposição do uso de máscaras em locais públicos fechados, designadamente em farmácias ou centros de saúde, tal como já acontece no Hospital de Santa Maria em Lisboa.