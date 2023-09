Covid-19. ECDC alerta para aumento de transmissão do vírus na UE

O centro recomenda que as autoridades de saúde nacionais, na altura em que começam as campanhas de vacinação, se centrem nos fatores que anteriormente impediram a adesão às vacinas da covid-19.

Em agosto, salienta o ECDC, foram ainda notificadas deteções esporádicas de uma sub-estirpe do Ómicron que é "altamente divergente das estirpes de SARS-CoV-2", o que causa "preocupações quanto a um aumento das reinfecções se ultrapassar as variantes existentes".

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa) alertou, esta quinta-feira, para o recente aumento da transmissão do vírus da covid-19 na União Europeia e do Espaço Económico Europeu (UE/EEE).

Na quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) tinha já manifestado inquietação com as "tendências preocupantes" relativamente à covid-19, com a aproximação do inverno no hemisfério norte, apelando à vacinação e à vigilância sobre o vírus.