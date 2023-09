APA assume que mina de lítio em Montalegre "não é compatível com a vida das pessoas", diz ZERO

A associação ambientalista Zero está preocupada com a aprovação da mina de lítio do Romano, em Montalegre, considerando um "absurdo" a separação do projeto da refinaria e apontando que a sugestão de compensações financeiras é um reconhecimento que a mina "não é compatível com a vida das pessoas".

À Renascença, Nuno Forner, da Zero, diz que o projeto mineiro "tem grandes impactos ambientais" e vai, acima de tudo, "afetar as populações que vivem" em Montalegre, algo que a própria Agência Portuguesa do Ambiente (APA) "assume" na Declaração de Impacte Ambiental (DIA).

"A APA, na DIA, assume que este projeto não é compatível com a vida das pessoas, pelo que, em termos de medidas de minimização e de compensação, sugere mesmo compensar as pessoas para que essas possam adquirir terrenos e uma nova habitação, ou mesmo a compensar a perda de rendimento com as suas atividades", disse o responsável da Zero.