Pais avisam professores sobre novas greves: "É inaceitável, não vamos coadunar"

A Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP) garante que não vai aceitar greves nas escolas como as que marcaram o ano letivo anterior.

À Renascença, a presidente da CONFAP lembra que há outras formas de luta para os professores e, por isso, diz que não faz sentido prejudicar os alunos como aconteceu no ano passado.

Mariana Carvalho diz mesmo que uma repetição do cenário do ano passado "é inaceitável e não vamos coadunar", e revela que já transmitiu aos sindicatos que "há outros tipos de greves que não prejudicam as aprendizagens, os alunos e as famílias".

A representante das Associações de Pais revela que há muitos alunos que vão arrancar o ano letivo sem manuais escolares, depois das informações contraditórias do Governo.

Mariana Carvalho confirma também que há pais a deixar os empregos porque não há vagas nas creches gratuitas e que têm de ficar em casa a tomar conta dos filhos.

"Recebemos um caso de uma família que nos pediu ajuda, porque a filha tem dois anos, mas não tem onde deixar a filha e a esposa teve de recusar trabalho", conta.