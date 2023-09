Ministro agradece a professores por deixarem protestos fora da sala de aula

"Nós não queremos profissionais descontentes, porque isto também passa para os alunos. As nossas escolas são maioritariamente - também devo fazer esta homenagem aos professores - estas questões ficam à porta da sala de aula, ou seja, a relação que existe com os alunos é uma relação positiva", defendeu João Costa.

À margem de uma visita à Maia, para participar no VIII Encontro Internacional sobre Inovação Pedagógica, o ministro garantiu não querer profissionais descontentes e realçou a boa relação que mantêm com os alunos.

Os últimos meses têm sido marcados por sucessivos protestos dos sindicatos dos professores, que reivindicam melhores condições de trabalho, como a recuperação total dos 798 dias de serviço que os professores viram congelados para efeitos de progressão de carreira.

Depois de criticar a convocação de greves para o início do ano letivo, João Costa lembrou a abertura negocial do governo na educação e espera, por isso, um ano letivo tranquilo.

"Todos nós queremos um ano letivo mais tranquilo, mais sereno. O ministério da Educação desencadeou processos negociais, nunca recusou nenhum pedido de reunião por parte de sindicatos. Foram muitos e muitos os momentos de encontro e foram também muitas as aproximações a posições que foram apresentadas pelas organizações sindicais."

Depois do apelo ao diálogo que o Presidente da República fez aos professores e ao governo, no sentido de chegarem a um entendimento e evitarem mais greves perto do arranque do ano letivo, a Confederação Nacional das Associações de Pais avisou os professores que não aceitaria novas greves neste período, como aconteceu no ano letivo anterior.