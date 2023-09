Médicos do norte cumprem greve de dois dias

Os médicos da Administração Regional de Saúde Norte iniciaram hoje uma greve de dois dias convocada pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM), exigindo que o Governo integre toda a classe médica na tabela remuneratória única da função pública.

A paralisação decorrerá até às 24h00 de quinta-feira.

O secretário regional do SIM/Norte, Hugo Cadavez, adiantou à Lusa que as negociações com o Governo "não deram resultados" e que por isso "foram obrigados" a avançar para a greve.

Segundo Hugo Cadavez, os médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde (SNS) sentem que as "condições de trabalho e as condições remuneratórias não são atrativas".

A próxima reunião negocial com a tutela está agendada para dia 11 de setembro.