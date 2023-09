IVA zero prolongado até 31 de dezembro, confirma Costa

O IVA zero será prolongado até 31 de dezembro, anunciou esta quarta-feira o primeiro-ministro, António Costa.

A medida será aprovada na reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

"A DECO diz que a redução naqueles 46 produtos cuja taxa de IVA baixou para 0, no final de agosto o preço baixou 7,94%", declarou António Costa falava durante a Academia Socialista, em Évora.

"Sim, a medida contribuiu para a redução dos preços. E é por a medida ter resultado que, estando a medida prevista acabar em outubro, amanhã o Conselho de Ministros vai aprovar a extensão do IVA zero até 31 de dezembro para continuarmos a controlar o preço dos bens alimentares fundamentais para as famílias portuguesas", anunciou o primeiro-ministro.

