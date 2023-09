Covid-19. Uso das máscaras regressa ao Hospital Santa Maria

As máscaras estão de regresso aos Hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, em Lisboa. A unidade decidiu apertar as regras perante o aumento de casos relacionados com a nova variantes da Omicron e porque se avizinha o início do tempo mais frio.

A noticia foi avançada pela CNN Portugal e aplica-se tambem às visitas de doentes, que foram reduzidas a duas por dia.

Ouvido pela Renascença, o presidente dos médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges, defende que, se a unidade considera que estão a ser atingidas as linhas vermelhas do plano de contingência interno, então a medida faz todo o sentido.

"Tendo em conta a realidade epidemiológica conhecida em Portugal com o aumento de casos e também com o aumento de mortalidade agora no mês de agosto, e perspectivando que iremos entrar em breve numa situação de temperaturas frias, há uma prudência em minimizar este risco na realidade intrahospitalar, dentro da realidade de cada hospital", explica Tato Borges que, no entanto, não está inteirado daquela que é a situação deste hospital em concreto.

"Não conhecendo eu a realidade interna do Hospital Santa Maria compreendo que eles possam querer, nesta fase, garantir que há uma maior preocupação na gestão do risco e na minimização do risco de contágio de infeções respiratórias, adianta, defendendo, no entanto, que "fazer isto de uma forma generalizada em todos hospitais do país poderá ser um pouco prematuro".

[notícia atualizada às 09h39 de 6 de setembro de 2023]