Costa anuncia prolongamento do IVA zero e passes gratuitos até aos 23 anos

O IVA zero será prolongado até 31 de dezembro e todos os jovens até 23 anos vão ter passes gratuitos em 2024, anunciou esta quarta-feira o primeiro-ministro, António Costa.

A medida do IVA zero será aprovada na reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

"A DECO diz que a redução naqueles 46 produtos cuja taxa de IVA baixou para 0, no final de agosto o preço baixou 7,94%", declarou António Costa falava durante a Academia Socialista, em Évora.

"Sim, a medida contribuiu para a redução dos preços. E é por a medida ter resultado que, estando a medida prevista acabar em outubro, amanhã o Conselho de Ministros vai aprovar a extensão do IVA zero até 31 de dezembro para continuarmos a controlar o preço dos bens alimentares fundamentais para as famílias portuguesas", anunciou o primeiro-ministro.

Outra medida anunciada, todos os jovens até aos 23 anos vão ter direito a passes gratuitos para viajarem nos transportes públicos partir de 2024.

"Vamos fundir o Passe 8-14 com o Passe Sub-23 e dar um passo muito importante. Até agora, só quem tinha ação social escolar é que tem um desconto de 65%, todos os outros têm um desconto de 25%, e a partir de janeiro os passes Sub-23 serão gratuitos para todas as crianças e jovens até aos 23 anos", revelou António Costa.

Também a partir do próximo ano, "quem cumprir a escolaridade obrigatória receberá um passe que permitirá ter uma semana na rede das Pousadas da Juventude e quatro bilhetes para viagens na CP para poderem conhecer a diversidade, a beleza e a riqueza do nosso país", adiantou o primeiro-ministro.

Por fim, o chefe do Governo anunciou nesta iniciativa do PS que os jovens vão receber "um cheque-livro no dia a seguir a fazerem 18 anos", medida que também vai entrar em vigor em 2024.

Já quanto ao aumento das taxas de juro no crédito à habitação, António Costa remeteu medidas para depois da reunião da próxima semana do Banco Central Europeu (BCE) “para ficar mais claro o que vai acontecer”, mas garantiu que o Governo vai adotar novas medidas para apoiar as famílias ainda em setembro.



[em atualização]