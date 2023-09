Citius em baixo. Sistemas de Justiça vão ter novas plataformas para evitar falhas

O Ministério da Justiça não tem contabilizado o impacto da paragem do sistema Citius, que serve como base para o trabalho dos tribunais, durante seis horas e meia, que ocorreu esta terça-feira.

À Renascença, Pedro Ferrão Tavares, secretário de Estado da Justiça, sublinha apenas que a origem do problema foi externa.

“O que originou ontem problemas informáticos de comunicações que tivemos com os sistemas de justiça, nos tribunais e também nas outras áreas, esteve relacionado com a infraestrutura de um operador de comunicações, que, numa intervenção externa, provocou uma interrupção nas comunicações."

O governante salientou os esforços "tanto as equipas da justiça como das equipas do próprio operador para que a situação fosse brevemente resolvida". Segundo o mesmo, o problema foi resolvido durante a tarde e "as comunicações foram reestabelecidas”.

Pedro Ferrão Tavares acredita que nas próximas semanas seja recuperado todo o atraso provocado nos processos judiciais.

“Evidentemente teve algum impacto, que contamos que ao longo das próximas semanas possa ser ultrapassado. Sempre que existe um tipo de interrupção como esta, neste caso provocada por um fator externo, existirá impacto naquilo que é o trabalho dos tribunais”, frisou.