Portalegre. Mais de 779 mil euros para reabilitação de residência de estudantes

A Câmara de Portalegre vai investir mais de 779 mil euros na reabilitação de uma residência de estudantes, que contempla a criação de 24 camas, foi hoje divulgado.

Em comunicado, o município explica que o auto de consignação para a empreitada de reabilitação da Residência de Estudantes de Portalegre foi assinado na segunda-feira, tendo a obra um prazo de execução de 180 dias.

A antiga residência de estudantes, em Portalegre, que se encontrava encerrada, vai ser alvo de reabilitação que implicam um investimento superior a 779 mil euros e vai ser cofinanciada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do programa "Alojamento Estudantil a Custos Acessíveis".

"Esta obra visa a reabilitação de um antigo imóvel localizado no seguimento do núcleo histórico, na transição entre a cidade velha e a cidade nova, distando de cerca de 300 metros da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais", lê-se no documento.

De acordo com a presidente da Câmara de Portalegre, Fermelinda Carvalho, este projeto da autarquia representa “uma ajuda significativa” para a solução do problema da falta de habitação para os estudantes do Politécnico.



A empreitada, segundo a autarquia, contempla a criação de 24 camas distribuídas por quartos individuais e duplos, permitindo a "promoção de um ambiente confortável e humanizado", no sentido de promover a "convivência, camaradagem e o espírito de comunidade".

Através desta iniciativa, a Câmara de Portalegre explica que "procura mitigar a falta de habitação" destinada aos jovens estudantes, "aumentando assim o leque de oferta existente" nesta área, com vista "à promoção do território", tornando-o "mais atrativo" para a comunidade estudantil.