Médicos portugueses queixam-se a diretor regional da OMS na Europa

Médicos queixaram-se, esta terça-feira, da falta de reconhecimento ao diretor regional da OMS na Europa.

Hans Klugge está no Porto para um encontro onde participa, também, o ministro da Saúde.

À porta do hotel onde decorre este encontro, há um protesto da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), que entregou uma carta com as reivindicações dos médicos ao responsável europeu da Organização Mundial de Saúde.

Na resposta, Joana Bordalo e Sá, sublinha a recetividade com que Hans Klugge escutou os problemas da classe.

"Acima de tudo, ele parece ser sensível à questão de que, de facto, é preciso haver inovação, é preciso investir na digitalização. Ele é muito sensível na questão de ser preciso investir onde falta investir em Portugal, que é nos recursos humanos. Precisamos de mais profissionais de saúde e, acima de tudo, precisamos dos médicos no Serviço Nacional de Saúde, que é onde nós queremos estar. É para isto que a Federação Nacional dos Médicos luta", indicou, aos jornalistas a presidente da FNAM que, esta manhã, promove uma ação de protesto dos médicos à porta da reunião da OMS que decorrer no Porto.