Ambulância de corpo de bombeiros em Caminha furtada em frente ao quartel

Uma Ambulância de Transporte de Doentes Múltiplos (ATDM) dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de ÂNCORA, em Caminha, foi roubada esta terça-feira, em frente ao quartel, revelou o presidente da federação distrital de bombeiros.

Em declarações à agência Lusa, Germano Amorim adiantou que a viatura furtada é de 2021, está avaliada em cerca de 50 mil euros e, foi comprada pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo, "em regime de "leasing".

A ATDM foi roubada cerca das 20h30, tendo o caso sido reportado à GNR.

"A viatura está munida de sistema de georreferenciação", adiantou Germano Amorim.

O presidente da Federação Distrital de Bombeiros do Alto Minho adiantou que "as imagens de videovigilância instaladas no quartel, permitem visualizar um indivíduo a furtar a viatura, que vão ser entregues às forças policiais, a quem foi formalizada a respetiva queixa-crime".