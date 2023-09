1,1 milhão de pessoas foram a festivais de verão em Portugal este ano

Finda mais uma época de festivais de verão em Portugal é altura de fazer contas. Segundo avança o Correio da Manhã, o pódio é dividido entre a Grande Lisboa e o Grande Porto. Com o Alive - Oeiras - em primeiro lugar, o Primavera Sound ficou em segundo lugar do ranking, batendo o seu recorde de público, com 140 mil pessoas reunidas de 7 a 10 de junho no Parque da Cidade do Porto.

De acordo com dados publicados no Correio da Manhã desta terça-feira, tanto o Marés Vivas - Vila Nova de Gaia - como o Sol da Caparica ocupam o terceiro lugar no pódio, ambos com cerca de 120 mil pessoas registadas.



O Kalorama - também em Lisboa - vem a seguir, com 105 mil pessoas. O Festival do Crato - em Portalegre - e o Músicas do Mundo - em Sines -, ambos ficam em 5.º lugar com 100 mil festivaleiros, tendo este último conseguido bater o seu recorde de assistência.