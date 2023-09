Semana arranca com combustíveis mais baratos

A semana arranca com uma descida dos preços dos combustíveis, que se deverá verificar tanto no gasóleo como no da gasolina.

O litro de gasóleo simples deve passar a custar menos um cêntimo e o litro da gasolina simples deve diminuir meio cêntimo.

Nas últimas quatro semanas, o preço do gasóleo e da gasolina tem vindo a aumentar.

A descida acontece depois dos combustíveis terem atingido os valores mais altos desde o início do ano na última semana.

Na última sexta-feira, o Governo anunciou que o desconto nos impostos sobre o preço dos combustíveis vai-se manter igual em setembro. Os descontos fiscais nos preços da gasolina e gasóleo vão ficar nos 23 cêntimos por litro de gasóleo e 25 cêntimos por litro de gasolina.