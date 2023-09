Movimento cívico lança campanha para denunciar degradação da escola pública

A dificuldade para ocupar as vagas deve-se ao aumento do número de professores a pedir a reforma e à falta de atrativos para a profissão, defende a professora do grupo cívico que, a título de exemplo, cita um artigo do jornal Público para lembrar que foi atingido "o maior número de professores reformados em 10 anos".

"Até agora, temos cerca de 2.200 professores que se reformaram e só este mês foram 400", ressalta.

"Os professores estão a reformar-se num número muito maior e julgo que têm em conta, justamente, as condições de carreira e as condições nas escolas, que fazem com que muitos, até com as suas reformas reduzidas e com penalizações, prefiram saír do que aguardar o limite para a reforma, justamente para saírem deste sistema que está a degradar-se e que se está a tornar insustentável para os professores", lamenta.

A falta de atratividade da profissão é outro dos problemas apontados, "que faz com que outros professores não entrem na carreira para substituir estes que vão saindo", explica Cristina Mota.

Um dos fatores de atratividade referido pela docente é a contagem integral do tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira. Cristina Mota admite que "nem é preciso ser tudo de uma vez" e pede ao Presidente da República que continue a pressionar o Governo sobre o tema, considerando-o responsável pela instabilidade da carreira docente.

"A grande responsabilidade é do nosso Governo e da falta de investimento na carreira docente, e no bate-pé que tem feito desde o início destas supostas negociações em que foi completamente intransigente. Nós pediríamos [a Marcelo Rebelo de Sousa] que pressionasse o Governo. Ele já o fez, de alguma forma, com o veto e gostávamos que mantivesse o texto que escreveu nesse veto e que pressionasse o Governo, efetivamente, para abrir as negociações efetivas e que nos apresentasse um plano de recuperação do tempo de serviço que nós vimos a reivindicar há tanto tempo. Poderá não ser, de imediato, toda a recuperação. Nós já o dissemos e o senhor Presidente também já alertou o Governo para tal", remata.