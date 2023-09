Manteigas pode receber este mês reforço financeiro pelas cheias do ano passado

Manteigas deve receber ainda este mês um reforço financeiro para compensar os estragos provocados pelas cheias que afetaram o município há cerca de um ano, segundo avança o presidente da Câmara Flávio Massano.

Em reunião de câmara, o presidente reafirma que o município de Manteigas foi "injustamente discriminado".

Depois de quatro pedidos formais junto do governo e da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, Flávio Massano acredita que vai ser desta que vai receber o apoio para as obras previstas.

"Já temos projetos, já temos estimativas, já temos obras adjudicadas. Não temos dinheiro para isso. Por isso enviei [o pedido] novamente à senhora ministra que me deu a sua palavra", avançou Flávio Massano.

“Foi-me dada a palavra que o Município de Manteigas iria ser contemplado numa correção feita, espero eu, durante o mês de setembro".

"Obviamente que se trata de uma injustiça e de desigualdade de tratamento perante situações idênticas", frisou o autarca.

"Estou com fé naquela que é a palavra de um representante do governo, e estou com fé que o reporte final que fizemos, com estragos já hoje suportados em orçamentos no valor de 1 milhão e 600 mil euros, foi esse valor que fiz chegar à senhora ministra e ao governo e estou à espera que corrijam esta situação".

Depois de quase um ano a pedir ao governo o envelope financeiro adicional para compensar os estragos provocados pelas chuvas depois dos grandes incêndios na serrada estrela, em meados de setembro, Flávio Massano acredita que o município finalmente vai receber a ajuda necessária para cobrir as despesas.