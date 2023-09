Festa de casamento acaba em incêndio na Maia. Há casas destruídas, desalojados e feridos

Um incêndio numa quinta de eventos na Maia, distrito do Porto, durante uma festa de casamento, destruiu este domingo à noite três casas e fez três desalojados, um casal com uma criança. Quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros.



As chamas deixaram uma habitação inabitável. A família vai ser apoiada pelos serviços da autarquia.

Outras duas habitações ficaram danificadas pelas chamas, adiantou aos jornalistas o comandante dos Bombeiros de Pedrouços.

Quatro pessoas ficaram feridas sem gravidade, dois bombeiros e dois populares. Os bombeiros foram transportados para o Hospital de S. João, enquanto os civis foram assistidos no local, segundo a mesma fonte.

O incêndio terá sido provocado por fogo de artifício que foi lançado na sequência da festa de casamento, avançou à Renascença fonte da Proteção Civil.

"Não temos certeza da origem do incêndio. Sabemos que na altura estava a ser lançado fogo de artifício. As polícias vão investigar a causa do incêndio", referiu, por seu lado, o comandante dos Bombeiros de Pedrouços.

O fogo também atingiu uma zona de mato na quinta de eventos onde decorria o casamento.

O alerta foi dado pelas 22h30 e o fogo estava em fase de resolução pelas 00h20 desta segunda-feira.

Pela 1h00, a combater as chamas estavam 80 bombeiros, apoiados por 25 viaturas.

[notícia atualizada às 01h08]