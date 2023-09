Estudante julgado por suspeita de violar colega em Coimbra

Um estudante de 23 anos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra vai começar a ser julgado no dia 11, por ser suspeito de abusar sexualmente de uma colega após um ‘peddy tascas’.

O eventual crime terá ocorrido em 02 de dezembro de 2021, quando os dois jovens integravam um ‘peddy tascas’, iniciativa na qual os estudantes percorrem vários cafés, bares e tascas de Coimbra, ingerindo bebidas alcoólicas ao longo do percurso pelos estabelecimentos, refere a acusação do Ministério Público a que a agência Lusa teve acesso.

Segundo o documento, no café Troika, que se situava junto à Praça da República, a vítima terá encetado conversa com o arguido, num momento em que já se encontrava “visivelmente embriagada”.

Entre as 19h00 e as 19h30, a vítima deslocou-se com o arguido, que a amparava, para o Jardim da Sereia.

Chegados àquele jardim próximo da Praça da República, o arguido ter-se-á aproveitado do estado da vítima para abusar sexualmente da mesma, tendo parado quando a vítima se conseguiu opor e dizer “não”, refere o Ministério Público.

Posteriormente, a vítima terá adormecido encostada ao ombro do arguido. Quando acordou, cada um prosseguiu seu caminho, com a jovem a dirigir-se para os jardins da Associação Académica de Coimbra, ao encontro das suas amigas.

De acordo com o Ministério Público, só depois de se encontrar com as amigas é que a vítima se apercebeu de que tinha a camisa desapertada e os collants rasgados, circunstância “que a ofendida não conseguiu justificar, por não se recordar do que havia ocorrido”.

O Ministério Público vinca que o arguido teve relações sexuais com a vítima sabendo que esta “não possuía a capacidade e o discernimento necessários para se autodeterminar sexualmente, nem estava capaz de se defender” face ao consumo de bebidas alcoólicas em excesso.

O arguido, que aguarda o julgamento com a medida de coação de termo de identidade e residência, irá responder por um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, na forma agravada.

O julgamento começa no dia 11, às 09h30, no Tribunal de Coimbra.