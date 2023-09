Açores. Líder do PS diz que resultados da SATA são "motivo de preocupação"

O líder do PS/Açores, Vasco Cordeiro, considerou esta segunda-feira que os resultados do grupo SATA constituem mais um "motivo de preocupação" do que "de satisfação", com base nos resultados do primeiro semestre de 2023.

Citado em nota de imprensa, o dirigente socialista refere que, "ao contrário do que pretende fazer crer o Governo Regional, infelizmente os resultados do grupo SATA constituem mais um motivo de preocupação do que um motivo de satisfação".

Segundo uma nota informativa, datada de 31 de agosto, o resultado do grupo SATA - que inclui a Azores Airlines e a SATA Air Açores - registou, no primeiro semestre, uma "melhoria de 16 milhões de euros face ao período homólogo", tendo obtido um resultado operacional antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) positivo de 3,6 milhões de euros.

A Azores Airlines atingiu um lucro de 2,2 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, quando em igual período de 2022 teve um prejuízo de 26 milhões de euros.

Já a SATA Air Açores (companhia do grupo responsável pelas ligações interilhas) obteve um prejuízo de 4,3 milhões de euros no segundo trimestre deste ano. No mesmo período do ano passado, o resultado tinha sido positivo em dois milhões de euros.

Vasco Cordeiro afirma, citado na nota de imprensa desta segunda-feira, que "há três anos, e com cada vez maior insistência daí para cá, este Governo [Regional] apregoa-se como o salvador da SATA".

De acordo com Vasco Cordeiro, "desde que este Governo Regional tomou posse, a média de prejuízos anuais da Azores Airlines, se não se tiver em conta a manobra contabilística dos impostos diferidos, aumentou mais de 50%, passando para cerca de 50 milhões de euros de média anual".

O líder socialista refere que a dívida a fornecedores se "mantém na casa dos 20 milhões de euros e, só no primeiro semestre de 2023, os prejuízos já vão em mais de 20 milhões de euros".

"Para se ter uma ideia mais precisa do que estamos a falar, talvez fique mais claro se repararmos que, desde 1 de janeiro deste ano, o prejuízo da Azores Airlines foi de cerca de 114 mil euros por dia, incluindo domingos e feriados", afirma Vasco Cordeiro.

No caso específico da SATA Air Açores, disse que se assiste a uma "vertiginosa degradação da sua situação" e que, "nos primeiros seis meses deste ano, a Air Açores teve cerca de 11,5 milhões de euros de prejuízo".

Vasco Cordeiro afirmou que "esse é o pior resultado da companhia no primeiro semestre de um ano, desde 2013".

"Mais uma vez, talvez fique mais claro aquilo de que estamos a falar se dissermos que isso significa que, desde o dia 1 de janeiro, a cada 24 horas, a SATA Air Açores teve um prejuízo superior a 63 mil euros", frisou o dirigente do maior partido da oposição.

Para Vasco Cordeiro, os números "demonstram é que este Governo Regional não só não está a salvar a Azores Airlines, como está também a enterrar a SATA Air Açores", sendo que as duas principais companhias do grupo SATA "tiveram um prejuízo conjunto, nos anos 2021 e 2022, de cerca de 94 milhões de euros e, nos primeiros seis meses deste ano, a soma dos seus prejuízos ascende a cerca de 32 milhões de euros".

Vasco Cordeiro aponta a "falta de transparência do Governo Regional quanto ao cumprimento das metas que estão previstas no plano de reestruturação, proposto pelo executivo açoriano e aprovado pela Comissão Europeia".

O líder do PS/Açores considera que o Governo Regional "recusou-se, até agora, a divulgar a versão integral desse plano e seria essa divulgação que permitiria aferir se os resultados estão ou não estão em linha com o previsto".