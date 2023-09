Um morto e um ferido grave em colisão entre dois motociclos

Um homem de 36 anos morreu e outro homem ficou ferido com gravidade na sequência de uma colisão entre dois motociclos este domingo na zona de Salvada, no concelho de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o alerta para o acidente, ocorrido na Quinta do Castelo, na freguesia de Salvada e Quintos, foi dado às 17h50 e o óbito do homem foi declarado no local.

O motociclista que sofreu ferimentos graves, de 35 anos, foi transportado para o hospital de Beja, segundo a fonte da GNR.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 12 operacionais dos bombeiros de Beja, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por quatro veículos, incluindo a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moura.

Um helicóptero do INEM foi mobilizado para o local, mas não chegou a ser utilizado.