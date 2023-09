Um morto e dois feridos graves em despiste de automóvel em Beja

Um homem de 33 anos morreu e outros dois homens ficaram feridos com gravidade na sequência do despiste de um automóvel este domingo, na Estrada Nacional 258-1, no concelho e Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.

A mesma fonte indicou que o acidente ocorreu perto de São Matias, e que os feridos graves têm 18 e 30 anos.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo disse à Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 08:35, tendo o óbito do homem sido declarado no local.

Os dois feridos foram transportados para o hospital de Beja, adiantou a fonte do comando sub-regional.

Foram mobilizados para o local 22 operacionais dos bombeiros de Beja, Cuba, e de Alvito, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por oito veículos, incluindo uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moura, e um helicóptero do INEM, que não chegou a ser utilizado.