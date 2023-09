Médicos de Lisboa e Vale do Tejo em greve a 13 e 14 de setembro

São abrangidos pela paralisação os hospitais de Loures, Vila Franca de Xira, Garcia de Orta, Cascais e os centros hospitalares de Barreiro-Montijo e Setúbal, bem como dos agrupamentos de centros de saúde de Cascais, Loures/Odivelas, Estuário do Tejo, Almada/Seixal, Arco Ribeirinho e Arrábida.

Em declarações à Renascença , Maria João Tiago, secretária regional do SIM, explica que o protesto prende-se com a falta de perspetiva de um entendimento.

Os médicos da área da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo vão estar em greve nos dias 13 e 14 de setembro, indica um pré-aviso do Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

Esta é a mais recente greve regional dos médicos convocada pelo SIM, e a segunda nesta região, depois de uma primeira (em 23 e 24 de agosto), Algarve, Alentejo e Açores (30 e 31 de agosto), Centro (9 e 10 de agosto).

Para a ARS Norte estão previstas duas greves, entre 6 e 7 de setembro e 20 e 21 de setembro.

O Governo antecipou, na sexta-feira, para dia 7 de setembro a ronda negocial com os sindicatos médicos para a apresentação final do diploma sobre a generalização das Unidades de Saúde Familiar modelo B e a dedicação plena.

A reunião com os sindicatos médicos estava agendada para 11 de setembro e foi antecipada para dia 7 de forma a agilizar as negociações, para fechar este "dossier" e publicar os diplomas, e para os médicos poderem ainda este ano começar a receber mais nas Unidades de Saúde Familiar (USF) ou a aderir ao novo regime de dedicação plena, segundo fonte do Ministério da Saúde.