Homem desaparecido ao largo de Oeiras foi encontrado sem vida

Foi encontrado sem vida, na manhã deste domingo, o homem que estava desaparecido desde este sábado, em Oeiras. A informação foi apurada pela Renascença junto de fonte da Autoridade Marítima Nacional.

O corpo do homem de 42 anos foi encontrado perto do Cabo Raso, por um avião da Força Aérea. As buscas tinham sido retomadas às 07h00 deste domingo, após serem suspensas pela 1h00.

O capitão Paulo Agostinho, do Porto de Cascais, explicou à Renascença que as buscas foram retomadas com uma aeronave que, "poucos minutos depois das 7h00", detetou "uma vela preta que poderia estar relacionada com o desaparecido" A vítima foi recolhida às 7h49, "por embarcação da estação salva-vidas de Cascais".

O homem, de nacionalidade brasileira, tinha desaparecido enquanto praticava kitesurf na Praia da Torre, em Oeiras, a cerca de 15 km de onde foi encontrado pelas autoridades.

Paulo Agostinho considera que o vento registado no sábado, em conjunto com o céu encoberto, foram "variáveis que contribuíram imenso" para as dificuldades do homem.

Durante a noite de sábado, as buscas decorreram por terra, mar e ar. Estavam envolvidos um helicóptero da Força Aérea, duas embarcações salva-vidas e elementos da Polícia Marítima e dos Bombeiros de Oeiras.

O alerta para o desaparecimento foi dado pelas 20h00 de sábado, segundo as declarações do capitão-tenente Simão Paixão, adjunto da Capitania do Porto de Lisboa, à RTP3.

"Infelizmente, ainda não tivemos sucesso nas nossas buscas. Vamos continuar o esforço com todos os meios e operacionais envolvidos", disse o capitão-tenente Simão Paixão, pelas 23h40 deste sábado.

O alerta foi dado através do 112 por um familiar do homem desaparecido.

"A informação que temos é que o indivíduo não tem grande agasalho. Um dos grandes desafios tem a ver com a hipotermia que pode sentir", adiantou o adjunto da Capitania do Porto de Lisboa.

