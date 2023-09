Um morto e um ferido em colisão entre dois automóveis em Santiago do Cacém

Um homem de 90 anos morreu e outro homem sofreu ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre dois automóveis hoje em Vila Nova de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu na Rua dos Navegantes, em Vila Nova de Santo André.

O idoso foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, e o óbito foi declarado naquela unidade hospitalar, adiantou a fonte da Guarda.

O ferido ligeiro foi também encaminhado para o HLA, segundo a fonte daquela força de segurança.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral disse à Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 14h59.

As operações de socorro envolveram 19 operacionais dos bombeiros de Santo André, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por cinco veículos, e um helicóptero do INEM, que foi mobilizado para o local.

O médico destacado no helicóptero acompanhou o idoso numa ambulância dos bombeiros para o HLA, acrescentou a fonte do comando sub-regional.