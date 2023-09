Proteção Civil recomenda medidas preventivas para chuva e trovoada

A Proteção Civil emitiu, este sábado, um conjunto de recomendações à população devido ao aviso amarelo por chuva e trovoada, válido para este fim-de-semana.

De acordo com o IPMA, os distritos de Bragança, Viseu, Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre, Évora, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo entre as 9h00 e as 21h00 deste sábado.



O aviso amarelo estende-se a todos os distritos de Portugal continental este domingo, com as horas de vigência, que abrangem o período entre as 6h e as 21h, a variar consoante o distrito.