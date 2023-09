Temporal causa estragos em Trás-os-Montes e Serra da Estrela

"As populações de Vale da Amoreira e de Sameiro tivemos também alguns prejuízos, porque os ribeiros encheram, transbordaram e voltaram a alagar algumas casas, algumas garagens e romperam canais que estavam em obras. As obras foram por água abaixo, literalmente", relata o autarca.

"Caiu muita chuva num curto período de tempo. Era o que nós temíamos, porque fruto do incêndio as encostas continuam sem vegetação. Nós tivemos estragos novamente, temos a Estrada Nacional 232 obstruída", afirma o presidente da Câmara de Manteigas.

Há registo de chuva forte e queda de granizo em Valpaços e Mirandela, no distrito de Vila Real. Em Bragança terá ocorrido um tornado, de acordo com imagens divulgadas na redes sociais.

A conta Meteo Trás os Montes - Portugal divulgou vários vídeos que mostram os efeitos do temporal no interior de Portugal continental.

Valpaços e Mirandela foram assoladas por chuva forte e granizo. Em Bragança as imagens mostram um tornado.



A Proteção Civil emitiu, este sábado, um conjunto de recomendações à população devido ao aviso amarelo por chuva e trovoada, válido para este fim de semana.



De acordo com o IPMA, os distritos de Bragança, Viseu, Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre, Évora, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo entre as 9h00 e as 21h00 deste sábado.

[em atualização]