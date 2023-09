Dois mortos em despiste de automóvel em Grândola

Dois homens morreram e um jovem sofreu ferimentos ligeiros, este sábado, na sequência do despiste de um automóvel na Estrada Nacional 120, em Santa Margarida da Serra, no concelho de Grândola (Setúbal), disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que as vítimas mortais têm 69 e 63 anos e que o ferido ligeiro é um jovem de 20 anos.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral disse à Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 14h31, tendo o óbito dos dois homens sido declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém.

O ferido ligeiro foi transportado para o HLA, segundo a fonte do comando sub-regional.

O veículo ligeiro de passageiros embateu numa árvore após o despiste, adiantou.

As operações de socorro envolveram 20 operacionais dos bombeiros de Grândola, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por sete veículos, incluindo a VMER.

Um helicóptero do INEM foi ainda acionado, mas não chegou a ser utilizado.