Dias de chuva. Cinco distritos em aviso laranja no domingo

Cinco distritos vão estar no domingo com aviso laranja da Proteção Civil para condições meteorológicas adversas.



Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco e Portalegre passam de amarelo para laranja, entre o meio-dia e as 21h00, disse à Renascença o comandante Pedro Araújo.

“Vamos continuar a assistir, pelo menos, até ao dia 5 a instabilidade meteorológica. No domingo, temos a elevação de aviso laranja para os distritos de Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco e Portalegre. Este aviso vai vigorar das 12h00 às 21h00 de domingo.”

O comandante Pedro Araújo explica o pico de mau tempo registado este sábado em várias localidades do país.

O temporal atingiu distritos “do Interior-Norte, em concreto, Vila Real e Bragança, mas também já no Centro-Sul, em Évora, registaram um conjunto de ocorrências associadas à forte precipitação e queda de granizo”, sublinha.

A Proteção Civil confirma ainda vários danos materiais, sobretudo a Norte e no Centro-Sul.

“Queda de árvores, inundações e a limpeza de vias provocadas pelo arrastamento de lama para a via pública. Temos informação de que a queda de granizo pode ter afetado algumas plantações e culturas, sobretudo, no Norte do país, mas está ainda sujeito à avaliação pelas entidades competentes”, adianta o comandante Pedro Araújo.