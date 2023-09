Taxa de juro média de novos depósitos a prazo sobe para máximos desde 2014

Segundo o banco central, em julho, o montante de novas operações de depósitos a prazo de particulares totalizou 7.611 milhões de euros, menos 107 milhões do que no mês anterior.

As novas operações de depósitos somaram 7.754 milhões de euros, mais 243 milhões do que em junho, "99,5% dos quais foram aplicados em depósitos a prazo até um ano".

De acordo com o BdP, para estas estatísticas são consideradas as operações entre os bancos residentes em Portugal e os particulares e empresas residentes na área do euro.

No que se refere às novas operações de empréstimos aos particulares, totalizaram 2.184 milhões de euros em junho, menos 114 milhões do que em junho, com quedas nas finalidades de habitação, consumo e outros fins de 75, nove e 30 milhões de euros, respetivamente.

Taxas de juro de habitação também sobem

Os dados do banco central apontam que as novas operações de crédito para habitação própria permanente com taxa fixa ou mista representaram 49% do total.

A taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação "aumentou ligeiramente, de 4,23% em junho para 4,24% em julho", tendo-se também registado aumentos nas taxas de juro médias dos novos empréstimos para consumo (de 8,60% para 8,85%) e para outros fins (de 5,30% para 5,42%).



Quanto aos novos empréstimos concedidos pelos bancos às empresas, somaram 2.009 milhões de euros em julho, menos 143 milhões do que no mês anterior.

A taxa de juro média dos novos empréstimos às empresas aumentou de 5,50% em junho para 5,72% em julho, com subidas quer nos empréstimos até um milhão de euros (de 5,70% para 5,84%), quer nos empréstimos acima de um milhão de euros (de 5,31% para 5,60%).