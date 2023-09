Rescisão de contrato afeta 100 trabalhadores do grupo A Bola

Por isso, o SJ apela ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "que intervenha para travar os sucessivos ataques à informação que grassam no país, sendo este o mais recente caso" e aos grupos parlamentares "para que condenem esta estratégia de reestruturações agressivas e ajam para que este procedimento não passe a ser prática".

O sindicato instou ainda "o grupo Ringier para que reveja a sua ação e que repense esta ofensiva contra os trabalhadores", afirmando que" este processo mais não é do que um despedimento encapotado e a contratação de trabalhadores para o lugar dos que saem não pode ser considerada legítima".

"Lamentamos que uma empresa com a dimensão do grupo suíço faça a entrada na comunicação social portuguesa desta forma violenta, com uma ofensiva desta dimensão sobre os trabalhadores", referiu.

O sindicato disse ainda que "vai enviar um pedido de acompanhamento ao Ministério do Trabalho e à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)".

Grupo Ringier não comenta plano de reestruturação

Contactado pela Lusa, o grupo Ringier reiterou que tem "em curso um processo de tomada de decisões" sobre o qual não irá "falar até que o mesmo esteja devidamente concluído".

O grupo disse ainda que tem uma "boa ligação com os seus trabalhadores e mantém, desde o início, um diálogo construtivo com o sindicato, com o qual [se] reúne frequentemente", concluindo que "está empenhado em preservar o legado de A Bola, na sua versão impressa, TV e digital, pelo que este processo representa um passo fundamental e inevitável para garantir o seu futuro e manter o estatuto de líder dos Media desportivos em Portugal".

A Ringier Sports Media Group (RSMG) anunciou em 17 de julho a conclusão da compra da Sociedade Vicra Desportiva, incluindo A Bola, e a revista AutoFoco e nomeou Felipe Montesinos Gomes diretor-geral para implementar estratégia para o digital.