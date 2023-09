Prepare-se: chuva está de regresso até à próxima semana

Uma superfície frontal está a aproximar-se de Portugal continental, trazendo chuva e uma queda das temperaturas já a partir desta sexta-feira.

À Renascença, Ângela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explica que essa “superfície frontal vai começar a atravessar o território do continente a partir do final da tarde de sexta-feira”, provocando queda de precipitação na região do Minho.

Estas condições meteorológicas vão progredir para sul, “afetando as regiões do litoral norte e centro” nos dias seguintes.

A chuva “será por vezes forte e acompanhada de trovoada”, acrescenta a meteorologista, uma situação que deverá manter-se até “ao início da próxima semana".

A mesma superfície frontal traz também uma descida de temperaturas, principalmente da temperatura máxima. "As noites também serão um pouco mais frescas."

No entanto, a situação é descrita pelo IPMA como típica “nesta época do ano”, tendo em conta que nos aproximamos do final do Verão.

Assim, é esperado que em algumas zonas do país as temperaturas se mantenham acima dos 25 ºC, como é o caso de Setúbal, para onde o IPMA prevê 28 ºC no sábado, e de Santarém, que deverá atingir, no mesmo dia, 27 ºC de temperatura máxima.