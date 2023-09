Está em Aveiro, Coimbra, Leiria ou Santarém? Já pode voltar a comer broa de milho

De acordo com a DGS, ASAE e DGAV, os dados recolhidos pela investigação "demonstram haver fortes indícios de contaminação das farinhas com sementes de plantas do género Datura, infestante que pode estar presente nos campos de milho". Esta contaminação "por sementes desta infestante" pode acontecer durante a colheita do milho.

Em sequência da investigação, a DGAV vai elaborar um recomendação técnica, que vai difundir pelos produtores de milho "para um melhor controlo desta infestante nos campos e após colheita".

A investigação epidemiológica foi conduzida pelos departamentos de saúde pública das regiões Centro e Lisboa e Vale do Tejo, DGS, ASAE, pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.