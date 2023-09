Espaços culturais com entrada grátis aos domingos e feriados

As entradas em museus, monumentos e palácios tutelados pelo Estado vão passar a ser gratuitas aos domingos e feriados para os cidadãos residentes em Portugal a partir desta sexta-feira, dia de entrada em vigor do novo regulamento geral de bilhética e acesso aos museus, monumentos e palácios da Direção-Geral do património Cultural (DGPC).

O regulamento atualiza também os valores de ingresso, de acordo com o despacho do Governo publicado a 4 de agosto em Diário da República.

No documento, o Governo justifica a atualização do regulamento, em vigor desde 2014, com o "crescimento da atividade turística, em função da qual se diversificou a oferta cultural nos últimos anos, quer da introdução do canal de venda 'online', com a aquisição, em 2021, do novo sistema de bilhética".

Até esta sexta-feira, as entradas nos Museus, Monumentos e Palácios sob dependência da DGPC eram gratuitas aos domingos e feriados apenas até às 14h00 para todos os visitantes.