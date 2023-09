Chuva no Minho e perigo máximo de incêndio em mais de 50 concelhos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, esta sexta-feira, em perigo máximo de incêndio os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Portalegre, Castelo Branco e Coimbra.

Em perigo muito elevado estão mais de 70 concelhos dos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Faro.

Vários concelhos de todos os distritos do continente estão em perigo elevado de incêndio.

Segundo os cálculos do IPMA, o perigo de incêndio vai diminuir bastante no fim de semana.

Para esta sexta-feira, prevê-se um aumento gradual da nebulosidade de norte para sul, com períodos de chuva ou aguaceiros em geral fracos a partir do final da manhã no Minho, estendendo-se ao restante litoral a norte do Cabo da Roca a partir do final da tarde, podendo ser ocasionalmente

acompanhados de trovoada.

As previsões do IPMA apontam ainda para vento fraco a moderado do quadrante norte, sendo por vezes forte nas terras altas, e descida da temperatura máxima.

Em termos de temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (em Bragança) e os 21 (em Faro) e as máximas entre os 23 (em Aveiro) e os 35 (em Évora e Beja).