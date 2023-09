Choque em cadeia cortou A44 em Gaia

Um camião e cinco veículos de passageiros colidiram na tarde desta sexta-feira, ao quilómetro 3.1 da A44, no sentido sul/norte, em Gaia, obrigando à interrupção do trânsito.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto declarou à Renascença que quatro feridos foram assistidos no hospital, um deles em estado grave.

Para o local foram mobilizados o Batalhão dos Bombeiros de Vila Nova de Gaia, os Bombeiros de Valadares e de Coimbrões, o INEM, com meios de Suporte Básico de Vida (SBV) e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), uma patrulha da GNR, elementos da empresa concessionária da auto-estrada, a Ascendi, e da Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia.

No total, foram chamados ao local 13 veículos e 33 operacionais.

O trânsito esteve cortado durante algumas horas, mas a circulação foi entretando reposta de forma condicionada, apenas pela faixa da direita, situação que se deverá manter até cerca das 18h, refere fonte da Ascendi à Renascença.

[Notícia atualizada às 17h02]