Catorze pessoas morreram em quatro meses de época balnear

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) registou 14 mortes nas praias portuguesas na época balnear, seis das quais no mês de agosto.

No balanço do período compreendido entre 1 de maio e 31 de agosto, foram contabilizados 628 salvamentos e 1.656 ações de primeiros socorros, indica a AMN, em comunicado enviado à Renascença.

Em agosto foram registadas seis mortes, entre as quais apenas duas ocorreram em praias vigiadas - e por doença súbita. As duas mortes em zonas vigiadas tiveram lugar nas praias da Lota, em Vila Real de Santo António, e do Coelho, em Monte Gordo.

As outras quatro mortes de agosto aconteceram em praias e outras zonas marítimas não vigiadas. Metade das mortes deveram-se a doença súbita, enquanto a outra metade foram afogamentos.

Foi acrescentado ao balanço uma morte por afogamento no rio Douro, no final de junho.